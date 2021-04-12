Дизайнер разбудил бездомного для фотосессии, а тот покорил своей красотой всех (Фото)

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дизайнер модной одежды решил провести съемку в необычном месте и отправился под обычный железнодорожный мост в Нигерии. Случился форс-мажор и профессиональная модель опаздывала, но мужчина нашел интересный выход.

Дизайнер решил не ждать и подошел к бездомному, который мирно спал на картонке. Автор модного наряда попросил его попозировать в костюме, однако красота парня по имени Али покорила всех.

Оказалось, что это был правильный выбор, ведь бездомный был рожден стать моделью: пропорции лица, текстура кожи и непринужденные позы сделали фотосессию невероятной. Парень идеально подошел для съемки и уже через некоторое время покорил сердца миллионов юзеров сети. Дизайнер разместил фото бездомного в Twitter и к жителю Нигерии пришла популярность. Теперь молодой человек ведет свой Instagram, а огромное число людей уверены, что у него очень успешное будущее. -0-

I had a shoot today at ikeja, while were waiting for the model to arrive,we decided to meet with a guy(ALI) who was sleeping under the bridge to model for us . I would like to believe that Ali was born for this . His pose , his body structure and his skin tone was perfect. pic.twitter.com/3Dat0A9j9v — AL (@afolabi_lagos) April 1, 2021