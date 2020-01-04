Дизайнер создала одежду будущего

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский дизайнер Люси Макрэй представила коллекцию одежды, которая в будущем поможет выжить. Коллекцию автор назвала Future Survival Kit (комплект для выживания в будущем), сообщает Dezeen.
Набор для выживания очень громоздкий, и по задумке художницы его надо носить на себе.
На создание коллекции Макрэй вдохновили живущие в Непале у подножия Джомолунгмы шерпы, которые выживают в суровых условиях с минимальным набором вещей.
Дизайнер предполагает, что люди в цифровом будущем смогут отказаться от соцсетей и гаджетов. В набор для выживания Люси Макрэй включила маску, разные покрывала, подушки и коврики, которые обеспечат человеку комфорт.
Набор для выживания будет представлен на выставке в Музее дизайна Holon в Тель-Авиве.-0-