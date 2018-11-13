13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дизайнеры представили первое в мире кольцо из цельного бриллианта. Фото необычной драгоценности можно увидеть на сайте производителя искусственных бриллиантов Diamond Foundry.
Драгоценный камень выращивали в лабораторных условиях, у него несколько тысяч граней. Авторы предполагают продать роскошное украшение на торгах аукционного дома Sotheby's в Майами за сумму не менее $250 тыс.
Отмечается, что кольцо создано в поддержку фонда по борьбе с ВИЧ/СПИДом, куда и направят часть вырученных средств. Концепцию изделия разработали главный дизайнер компании Apple Джони Айв в соавторстве с дизайнером Марком Ньюсоном.
Победитель торгов сможет выбрать размер кольца. Вместе с тем максимально допустимым является пятый размер.-0-
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