13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дизайнеры представили первое в мире кольцо из цельного бриллианта. Фото необычной драгоценности можно увидеть на сайте производителя искусственных бриллиантов Diamond Foundry.

Драгоценный камень выращивали в лабораторных условиях, у него несколько тысяч граней. Авторы предполагают продать роскошное украшение на торгах аукционного дома Sotheby's в Майами за сумму не менее $250 тыс.

Отмечается, что кольцо создано в поддержку фонда по борьбе с ВИЧ/СПИДом, куда и направят часть вырученных средств. Концепцию изделия разработали главный дизайнер компании Apple Джони Айв в соавторстве с дизайнером Марком Ньюсоном.

Победитель торгов сможет выбрать размер кольца. Вместе с тем максимально допустимым является пятый размер.-0-