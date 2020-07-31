Дизайнеры создали концепт новых мест для бизнес-класса после пандемии - фото

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самолеты начнут оборудовать роскошными креслами для бизнес-класса после пандемии. Фотографии опубликовал портал SimpleFlying.

Судя по снимкам, кресло каждого пассажира бизнес-класса будет располагаться индивидуально, а также "отсек" оборудуют шторками от потолка до пола, с помощью которых можно будет закрыться от общей части салона самолета. Также, по информации портала, внутри каждый пассажир бизнес-класса сможет воспользоваться личным гардеробом, а также полкой для багажа.

Компания, разрабатывающая будущие места для бизнес-класса, отметила, что при создании отталкивалась от трех основных правил, которые продиктованы пандемей. Так, к примеру, основная задача - увеличение личного пространства, максимальная "бесконтактность", а также соблюдение гигиенических мер: все материалы в "кабинке" антибактериальные. Проект приглянулся сразу нескольким авиакомпаниям. -0-

Фото SimpleFlying