Для двух собак даже огромный забор не помеха – всегда рады поиграть! (Видео)

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно девушка из США стала свидетельницей очень милой и забавной картины, которая очаровала юзеров сети.

В один из дней американка выглянула во двор и сразу же включила камеру, чтобы запечатлеть двух собак, которые живут по соседству. Друзья по кличке Олли и Салли обожают вместе играть, но в этот раз на их пути встал огромный забор. Впрочем, эта преграда оказалась лишь небольшой заминкой, ведь песики даже в такой ситуации нашли способ для развлечения.

Кадры получились забавными и милыми, что оценили многочисленные пользователи сети. За короткое время ролик собрал множество лайков и огромное число просмотров. -0-