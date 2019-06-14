Для любителей путешествий организуют кругосветку по мотивам романа Жюля Верна

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компания Airbnb разработала необычную программу кругосветного путешествия. Ее участники за 12 недель посетят 18 стран, а маршрут будет напоминать описанный в романе Жюля Верна "Вокруг света за 80 дней", пишет Associated Press .

В программе примет участие небольшое число путешественников, их точное количество не разглашается. За 80 дней туристы посетят шесть континентов, причем перемещаться они будут на восьми видах транспорта, в том числе на воздушном шаре. Участникам программы обещают знакомство с культурой и традициями средневековой Европы, бывшего Советского Союза, Восточной Африки, Ближнего Востока, северной и южной Азии, южной части Тихого океана, Северной и Южной Америки и Северного острова. Во время каждой из остановок туристов будут встречать местные жители, которые познакомят путешественников со своей культурой и традициями.

В списке стран, которые посетят участники программы, - Великобритания, Румыния, Узбекистан, Египет, Иордания, Эфиопия, Таиланд, Китай, Япония, США и другие. Как и в знаменитом романе Жюля Верна, путешествие начнется и закончится в Лондоне, старт запланирован на 1 сентября, а окончание - на 19 ноября.

"Мы подумали, что идея облететь вокруг земного шара и увидеть разнообразие мировых культур за 80 дней - это действительно забавная и интересная идея", - поделились авторы программы.-0-