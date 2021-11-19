Для любви нет преград: две лошади растрогали сеть всего одним поступком (Видео)

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько дней назад девушка из Франции стала свидетельницей необычной ситуации, которую она успела записать на видео.

Владелица конюшни разместила ролик на YouTube и вмиг привлекла внимание людей. В один из дней она зашла к своим подопечным и заметила двух лошадей. Животные тянулись губами друг к другу через проход, так и пытаясь поцеловаться. Этот момент растрогал хозяйку и пользователей.

В конечном итоге лошади поцеловались, а вот многие юзеры отметили, что это видео наглядно показывает, что для любви нет преград. -0-