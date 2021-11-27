Для счастья нужно совсем немного – просто ответный гудок поезда! (Видео)

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На днях мужчина из США разместил на YouTube забавные и веселые кадры, которые понравились юзерам сети.

Мужчина приехал на своем микроавтобусе к железнодорожному переходу. Водитель ждал, пока состав проедет, но в этот момент у него в голове появилась идея. Мужчина установил у себя на авто гудок, а теперь испытал его рядом с железной дорогой.

Для счастья нужно совсем немного, ведь ответный гудок поезда привел в восторг мужчину. Эти неподдельные эмоции от взрослого человека повеселили и очаровали сеть. Неудивительно, что за короткое время ролик посмотрели огромное число раз. -0-