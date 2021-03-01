Для уборки снега с железной дороги в России привлекли "адский" трамвай (Видео)

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жители города Златоусте в Челябинской области стали свидетелями интересного момента, который они смогли запечатлеть на видео. Кадры опубликовали в соцсетях.

Один из автомобилистов двигался вдоль железной дороги, когда там начало происходить нечто странное. По рельсам мчался трамвай со щетками. Это явление не было бы настолько уникальным, однако огромные сугробы снега сделали поездочку веселой.

Трамвай набрал скорость и вокруг начали разлетаться огромные куски снега, что сделало уборку эпичной. Кроме этого, в сети юзеры принялись шутить и отметили, что для очистки снега в городе привлекли "адский" трамвай. Это и не удивительно, ведь люди добавили немного тяжелой рок-музыки и видео приобрело совершенно другой характер. -0-