Дмитрий Маликов показал новое видео с сыном

28 декабря, Минск /Дарья Бураковская - БЕЛТА/. 48-летний Дмитрий Маликов и его жена Елена воспитывают 11-месячного Марка. Певец активно делится с поклонниками в социальных сетях фотографиями и видео с сыном. Так, в преддверии Нового года артист опубликовал свежее видео в своем Instagram-аккаунте. На нем Маликов играет красивую мелодию, а сын пытается повторить его движения.

Дмитрий поздравил подписчиков в подписи к видео: "Этой жизнеутверждающей мелодией мы с Марком Дмитриевичем желаем Вам радостного нового года!" Фанаты остались в восторге от малыша и пожелали ему здоровья.-0-