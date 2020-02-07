Дмитрий Маликов показал отрывок из своей новой песни и клип

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярный российский артист Дмитрий Маликов продолжает радовать творчеством поклонников и показал в Instagram отрывок из своей новой песни.

Артист назвал композицию "Вместе веселей". Трек получился зажигательным и ритмичным, а Дмитрий Маликов подписал пост: "Поехали дальше! Новый трек)".

Песня пришлась по вкусу подписчикам артиста. Они немедленно отреагировали на запись в Instagram и оставили сотни разнообразных комментариев. Большинство из них с приятными словами.

К слову, вместе с отрывком трека в Instagram появился и клип на YouTube. В видео разворачивается целая история похищения певца, правда, картонного. За несколько часов клип собрал тысячи просмотров.-0-