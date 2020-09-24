Дмитрий Нагиев опубликовал новый снимок и заставил поклонниц дышать чаще

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярный актер Дмитрий Нагиев разместил в Instagram новый пост, который вызвал у юзеров бурную реакцию.

Особенно снимок пришелся по вкусу женской части Instagram, ведь актер предстал перед камерой в очках, кепке и с оголенным торсом. В подписи к посту он рассказал, что он "вот, как мог развернул свои хляби".

Впрочем, фолловеров Дмитрия Нагиева уже было не остановить и они оставили в комментариях множество комплиментов, а женский пол, в свою очередь, отметил, что новый кадр заставил дышать их чаще. Также они акцентировали внимание на том, что у актера потрясающая форма. Неудивительно, что за непродолжительное время фотография собрала почти 350 тысяч лайков. -0-