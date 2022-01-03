Дневной сон папы и дочки умилил всех юзеров YouTube (Видео)

Скриншот из видео
3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трогательное и милое видео удалось запечатлеть маме из Турции. Кадры опубликовали на YouTube.
Мужчина днем прилег отдохнуть, через некоторое время его примеру решила последовать дочь. Девочка улеглась рядом с папой и тоже задремала. Именно в таком положении их и застала мама, которая не упустила момента сделать милое видео.
Малышка во время дремы успевает несколько раз обнять папу, а мужчина целует девочку, выражая свою любовь. Последнее действие не оставило равнодушным никого из юзеров YouTube - дневной сон папы и дочки умилил всех. Неудивительно, что ролик за короткое время собрал огромное число просмотров.-0-