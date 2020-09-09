"До мурашек по коже!" – Екатерина Варнава удивила поклонников своим видом

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Звезда Comedy Woman Екатерина Варнава ввела в ступор поклонников, выложив в Инстаграм свежее фото.

Актриса проанонсировала премьеру спектакля, в котором сыграет одну из ролей. Перевоплощение Варнавы подписчики оценили и признались, что образ "невероятный, но страшный".

"До мурашек по коже. Мощь!", "Бесподобная, Сильно!", "Мистично и устрашающе", "Страшно красивая", "Мастер перевоплощения!", "Пронзительно!", - прокомментировали пост звезды фолловеры.

Поклонники Екатерины Варнавы отметили ее талант, осыпав актрису комплиментами, а некоторые решили внести нотку юмора: "Даже не узнала Катю. Настоящее искусство", "Профессионал", "Я когда на дачу приезжаю грядки полоть, вот такая же из огорода выхожу", "Когда на две недели воду отключили".-0-