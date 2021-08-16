Добрый день! Енот забрался в дом, но там его уже ждали - уморительная ситуация! (Видео)

Девушка услышала странные шорохи за окном, поэтому отправилась проверить. Через окно она заметила, что к ней в дом лезет енот. Животное забралось в жилище, но там его уже ждала хозяйка. Лесной обитатель просовывает мордочку, где его встречает женщина со словами: "Добрый день! Могу вам помочь? Мы закрыты!"















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16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очень забавная ситуация случилась с жительницей США и енотом, который искал лакомство. Кадры разместили на YouTube.Из-за необычной реакции енота и американки ролик получился настолько уморительным, что быстро собрал огромное число просмотров. -0-