Дочь Аллы Пугачевой провела модный мастер-класс

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитый шоумен Максим Галкин опубликовал в своем Instagram трогательное видео со своей дочерью Лизой.

На видео, главной героиней которого стала маленькая дочка, Лиза позирует в новом необычном наряде, что вызывает восхищение у знаменитого папы.

Ребенок показал Максиму Галкину необычный гардероб: юбку-шорты. Лиза сделала такой выбор, чтобы выглядеть эффектно и "чтобы спинку не поддувало". В ответ на уникальный наряд, Максим Галкин попросил у дочери провести мастер-класс. Российский юморист захотел узнать, можно ли носить носки со шлепками. В ответ девочка только пожала плечами и сказала, что "о таком даже не слышала".

Свое мнение в комментариях к видео в Instagram выразили и звезды российского шоу-бизнеса. В частности, Ирина Безрукова отметила, что Лиза - "маленькая принцесса", а позже добавила: "И с тапками, и с босоножками, причем даже белыми носками! Осенью в Париже модные дома это демонстрировали!"

Ролик собрал более 1,5 миллиона просмотров и тысячи комментариев. -0-