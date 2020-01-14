Дочь Алсу очаровала соцсети фото с пухлыми щечками

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу, опубликовала в своем Instagram архивное фото из детства.

Она с юмором подписала снимок так: "Да, у меня всегда был хороший аппетит", намекая на пухлые щечки.

11-летняя девочка стала известна после участия в российском шоу "Голос. Дети". Однако этот проект принес ей много негативного внимания, после того как ее победа была аннулирована из-за махинаций с подсчетом голосов. Впрочем, у нее все равно есть большая фанатская база, которая признает талант девочки