Дочь Анны Седоковой рассказала о закулисье популярности своей мамы

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пятнадцатилетняя дочь певицы Анны Седоковой поделилась откровением со своими подписчиками.

Алина Белькевич призналась фолловерам, что "иметь такую маму отвратительно". Позже в подписи к посту она поясняет, что очень любит Анну Седокову, однако из-за ее популярности все друзья и знакомые используют девочку.

Люди хотят познакомиться со знаменитой мамой. Алина рассказала, что однажды почувствовала себя выставкой в музее. У каждого второго была своя личная цель для общения с ней.

В конце концов, Анна Седокова помогла своей дочери преодолеть эти трудности. В заключении девушка поделилась откровением: "Я очень рада , что она у меня такая крутая и мне совершенно без разницы кто, что говорит за моей спиной и зачем со мной кто-то дружит". Пользователи сети поддержали дочку Анны Седоковой и отметили, что именно с такими мыслями и стоит подходить к проблеме. -0-