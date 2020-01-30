Дочь Билла Гейтса обручилась с египтским спортсменом

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Одна из дочерей основателя компании Microsoft Билла Гейтса обручилась с египетским спортсменом Найелем Нассаром. О помолвке девушка сообщила в своем Instagram-аккаунте.

23-летняя Дженнифер Катарина Гейтс выложила снимок, на котором она со своим женихом сидят в снегу. На ее пальце подписчики заметили обручальное кольцо. Дженнифер от эмоций закрыла лицо руками. Парень обнимает ее и смеется.

Дженнифер Гейтс получает медицинское образование в престижном Стэнфордском университете. Ее будущий супруг - 28-летний Найель Нассар - известный египетский спортсмен по конкуру. Он вырос в Кувейте, учился в Стэнфорде.

Сегодня Билл Гейтс -третий в рейтинге богатейших людей планеты с состоянием $110,6 млрд.-0-