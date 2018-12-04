Дочь Боярского рассекретила свое интересное положение

4 декабря, Минск /Дарья Бураковская - БЕЛТА/. Елизавета Боярская и Максим Матвеев в скором времени станут родителями во второй раз. Дочь Михаила Боярского старается не афишировать личную жизнь. Поэтому актриса рассказала фанатам о второй беременности только, когда ее стало невозможно скрывать.

Третьего декабря Елизавета порадовала поклонников фотографией, на которой понятно, что она находится в интересном положении. Пара ждет рождение сына. Известно, что Елизавета продолжает играть в театре и посещать мероприятия. Сообщается, что недавно актриса также поучаствовала в озвучке мультфильма.-0-