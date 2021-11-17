Дочь Джонни Деппа заворожила сеть, украсив собой обложку модного журнала

Лили-Роуз Депп. Фото из Instagram
17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Актриса и Модель Лили-Роуз Депп очаровала сеть, когда приняла участие в новой фотосессии для модного издания. Кадр разместили в Instagram.
Дочь Джонни Деппа попозировала перед камерой в стильном и соблазнительном образе. 27-летняя актриса примерила тонкий и облегающий коричневый топ, а также блестящую мини-юбку с разрезом. Внешний вид Лили-Роуз Депп заворожил сеть, ведь мало кому удалось сдержать свое восхищение.
Моментально под запись с фотографией дочери Джонни Деппа стали появляться хвалебные комментарии в адрес девушки, а сам пост собрал внушительное число лайков. -0-