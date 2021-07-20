Дочь Джуда Лоу показала новое фото в бикини, доказав папе, что девочка выросла

Айрис Лоу. Фото из Instagram
20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дочь знаменитого голливудского актера Джуда Лоу Айрис опубликовала в Instagram новый и смелый кадр.
Девушка предстала перед камерой в фиолетовом бикини, которое выгодно подчеркнуло фигуру молодой красавицы. Айрис Лоу разместилась на мотоцикле в березовой мини-юбке и с бутылочкой воды. Кадры пришлись по вкусу юзерам, а также наглядно показывают знаменитому папе то, что девочка уже выросла.
20-летняя дочь Джуда Лоу восхитила соцсеть, ведь за непродолжительное время фото в бикини собрало массу хвалебных отзывов и огромное число лайков. -0-