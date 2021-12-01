Дочь Джуда Лоу приковала к себе все внимание, появившись на публике в необычном наряде

Айрис Лоу. Фото из Instagram
1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная модель и дочь знаменитого актера Айрис Лоу представила в Instagram новый пост, который очаровал юзеров сети.
Девушка посетила модное мероприятие, а для выхода в свет выбрала необычный наряд. Дочь Джуда Лоу предпочла появиться на публике в утонченном сером образе, а дополнили его металлические замысловатые украшения и коричневые высокие сапоги.
Завершенный образ с украшениями получился необычным и впечатляющим, что отметили многочисленные фолловеры знаменитости. За короткое время фотография дочери Джуда Лоу Айрис собрала массу восхищенных комментариев и десятки тысяч лайков. -0-