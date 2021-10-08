Дочь Джуда Лоу примерила соблазнительное платье, но очаровала не всех - чересчур вызывающе?

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дочь знаменитого актера Джуда Лоу Айрис представила в Instagram новый пост, который привлек внимание пользователей.

Девушка решила показать свой образ, примерив впечатляющий наряд. Для этого Айрис Лоу выбрала черное откровенное платье с короткой юбкой, а верх наряда украшен различными узлами и связками из металла. Также не забыла дочь Джуда Лоу дополнить стиль множеством аксессуаров.

Образ Айрис Лоу получился стильным и привлекательным, однако очаровала своей красотой девушка не всех. Некоторые юзеры посчитали наряд чересчур вызывающим и откровенным. Впрочем, большинству многочисленных фолловеров новый пост дочери Джуда Лоу пришелся по душе, из-за чего в комментариях появилась масса хвалебных отзывов и огромное число лайков. -0-