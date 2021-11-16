Дочь Джуда Лоу примерила на себя интересный образ, который очаровал Instagram

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дочь знаменитого голливудского актера Джуда Лоу Айрис представила недавно в Instagram новый пост, который привлек внимание поклонников.

Девушка не перестает экспериментировать со своей внешностью. Несколько месяцев назад Айрис Лоу сделала себе короткую стрижку, избавившись от длинных локонов. Теперь же дочь звезды кино решила примерить на себя интересный образ. Для этого девушка взяла короткий темный парик, а после сделала селфи.

Такой стиль подошел Айрис Лоу к лицу, что отметили многочисленные поклонники. В комментариях юзеры выразили свое восхищение, а десятки тысяч лайков под записью доказывают, что Instagram был очарован красотой и новым стилем дочери Джуда Лоу. -0-