Дочь Джуда Лоу прогулялась по улице в пикантном виде и очаровала всех









Впрочем, внешний вид Айрис Лоу вызвал восторг среди многочисленных поклонников, которые оставили массу хвалебных комментариев и огромное число лайков. -0-







Фото из Instagram



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20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дочь знаменитого актера Джуда Лоу Айрис представила в Instagram новый пост и восхитила сеть.Девушка решила показать свою прогулку по городу. Она вышла на улицу, съела булочку и выпила коктейль, однако не это привлекло внимание пользователей. Дочь Джуда Лоу для своих развлечений выбрала очень пикантный образ, который и стал предметом обсуждения. Девушка примерила купальник и платье с открытым декольте.