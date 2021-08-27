Дочь Джуда Лоу сверкнула своей стройной фигурой на снимке с пляжа

Айрис Лоу. Фото из Instagram
27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дочь знаменитого актера Джуда Лоу Айрис представила в Instagram новый пост и очаровала социальные сети.
Разумеется, кадр не остался без внимания многочисленных фолловеров дочери знаменитого актера. За непродолжительное время снимок Айрис Лоу с пляжа собрал огромное число лайков и массу восторженных комментариев. -0-
Девушка проводит время на море и не стесняется делиться оттуда впечатляющими кадрами. В очередной раз дочь Джуда Лоу выбралась на пляж, а также не упустила возможность сверкнуть своей стройной фигурой. Для этого Айрис встала на колени, предварительно примерив тонкое бикини с разноцветным принтом.
Разумеется, кадр не остался без внимания многочисленных фолловеров дочери знаменитого актера. За непродолжительное время снимок Айрис Лоу с пляжа собрал огромное число лайков и массу восторженных комментариев. -0-