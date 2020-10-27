Дочь Джуда Лоу восхитила Instagram соблазнительным нарядом

Айрис Лоу. Фото из Instagram
27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дочь знаменитого актера Джуда Лоу Айрис опубликовала у себя на странице несколько кадров, которые привели юзеров в восторг.
Девушка сделала несколько селфи перед зеркалом. Для этого она выбрала черное бикини, а поверх примерила прозрачное платье. Дополнила образ дочь Джуда Лоу разнообразными аксессуарами: кольца, серьги, браслеты.
В подписи к посту Айрис напомнила подписчикам, что 26 октября ей исполнилось 20 лет, а образ, в котором она предстала перед камерой, был выбран для празднования. Разумеется, юзеры Instagram восхитились красотой девушки и завалили ее множеством восторженных комментариев. -0-