Дочь Джуда Лоу восхитила Instagram необычным нарядом на Хэллоуин

Айрис Лоу. Фото из Instagram
4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дочь знаменитого актера Джуда Лоу Айрис представила в Instagram новый пост, который восхитил многочисленных подписчиков.
Как и многие люди, Айрис Лоу решила не отказываться от традиции переодевания в Хэллоуин и представила многочисленным поклонникам свой вариант привлекательного образа. Для этого дочь Джуда Лоу примерила стильное и пикантное красное платье с курткой, сделала соответствующий макияж и выбрала футуристические очки.
Образ получился привлекательным и стильным, что отметили многочисленные фолловеры дочери Джуда Лоу Айрис. В комментариях они оставили массу восторженных отзывов, а также пост быстро собрал десятки тысяч лайков. -0-