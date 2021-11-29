Дочь Джуда Лоу заворожила сеть своим новым снимком в Instagram

Айрис Лоу. Фото из Instagram
29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная модель и дочь знаменитого актера Джуда Лоу Айрис недавно представила в Instagram новый пост и очаровала многих юзеров.
Девушка опубликовала незамысловатое фото, сделанное на улицах города. Дочь Джуда Лоу для съемки предпочла примерить яркий розовый топ с косынкой, черную кожаную куртку и длинную юбку, а дополнили образ сумочка и белые сапоги.
Внешний вид Айрис Лоу привел в восторг пользователей сети, которых заворожила красота дочери знаменитого актера. Люди в комментариях отметили привлекательность девушки, а также ее потрясающую физическую форму. Неудивительно, что пост за короткое время собрал огромное число лайков и комментариев. -0-