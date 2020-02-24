Дочь Екатерины Климовой развеселила Instagram фокусом

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Актриса Екатерина Климова разместила на своей странице в Instagram новый ролик и развеселила пользователей социальной сети.

На видео запечатлена младшая дочь артистки, которая показывает фокус. Девочка держит палочку в руках, которая чудесным образом исчезает, а потом вновь появляется у нее в руках.

Звездная мама подписала ролик: "Фокус-покус". Впрочем, поклонники Екатерины Климовой обратили внимание и на таланты девочки, и на внешний вид малышки.

Пост собрал сотни восторженных комментариев. Многие отметили, что девочка выглядит очень мило: "Побольше выкладывайте видео с вашей красапеткой", "Какая лапочка!!!", "Маленькая волшебница". -0-