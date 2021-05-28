Дочь Эминема подготовилась к лету и восхитила Instagram

Хейли Мазерс. Фото из Instagram
27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дочь знаменитого музыканта Хейли Мазерс представила в Instagram новый пост и впечатлила сеть.
24-летняя девушка решила поделиться с подписчиками результатом своей подготовки к лету. Для этого блогерша примерила панаму и белое бикини. После этого дочь Эминема сделала несколько фото перед зеркалом в ванной, а самое удачное показала фолловерам.
Разумеется, юзеры были очарованы красотой Хейли Мазерс и поспешили выразить свое восхищение в множестве хвалебных комментариев. Неудивительно, что кадр за несколько часов собрал сотни тысяч лайков. -0-