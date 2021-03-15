Дочь Эминема повторила яркий образ Ирины Шейк

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дочь популярного музыканта под псевдонимом Эминем опубликовала в Instagram новый пост и превзошла Ирину Шейк.

Девушка по имени Хэйли Джейд Скотт решила повторить яркий образ знаменитой модели, в котором она недавно вышла на подиум. 25-летняя дочь Эминема примерила стильное черное платье, черную бандану и накрасила глаза яркими тенями.

Образ пришелся по вкусу фолловерам красавицы, которые отметили, что она ничем не уступает Ирине Шейк. Неудивительно, что пост быстро собрал сотни тысяч лайков. -0-