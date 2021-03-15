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Калейдоскоп
15 марта 2021, 08:50

Дочь Эминема повторила яркий образ Ирины Шейк

Хэйли Джейд Скотт. Фото из Instagram
Хэйли Джейд Скотт. Фото из Instagram

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дочь популярного музыканта под псевдонимом Эминем опубликовала в Instagram новый пост и превзошла Ирину Шейк.

Девушка по имени Хэйли Джейд Скотт решила повторить яркий образ знаменитой модели, в котором она недавно вышла на подиум. 25-летняя дочь Эминема примерила стильное черное платье, черную бандану и накрасила глаза яркими тенями.

Образ пришелся по вкусу фолловерам красавицы, которые отметили, что она ничем не уступает Ирине Шейк. Неудивительно, что пост быстро собрал сотни тысяч лайков. -0-

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