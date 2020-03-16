Дочь Филиппа Киркорова переняла его любовь к ярким нарядам - видео

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дочь Филиппа Киркорова Алла-Виктория точно унаследовала от отца любовь к ярким нарядам и образом.

Это доказывает ее новый пост на странице в Instagram. Восьмилетняя девочка предстала перед камерой с яркими косами в стили принцессы Леи, а на лице красуются насыщенные розовые веснушки. Все это она дополнила стильной джинсовой курткой с цветком.

"Настроение отличное - по весне привычное!" - подписала пост дочь Филиппа Киркорова. К слову, недавно и сам певец продемонстрировал фанатам свой новый необычный наряд. На странице в Instagram звезды появились кадры, на которых он запечатлен в джинсах, усеянных плюшевыми игрушками.

Новый и очень необычный образ Киркорова пришелся подписчикам по вкусу и они оставили под запись более 2,5 тыс. разнообразных комментариев. -0-