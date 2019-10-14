Дочь Игоря Николаева восхитила пользователей сети оригинальным видео

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярный российский певец Игорь Николаев поделился в Instagram видео со своей дочерью, которая придумала оригинальный способ, чтобы не идти спать.

Маленькая Вероника проявила свой талант и показала отцу целый мюзикл про Пони-единорога. Причем, все это на ночь глядя и ради того, чтобы еще немного повеселиться, а не идти спать.

"Вероника сочиняет мюзикл про Пони-единорога! Сюжет захватывающий! НА НОЧЬ ГЛЯДЯ! Лишь бы не ложиться спать!" - подписал пост Игорь Николаев.

В свою очередь, подписчики Игоря Николаева в Instagram восхитились его четырехлетней дочерью. Многие посчитали, что у девочки талант и потрясающие музыкальные способности. "Сладуша. Всегда смотрю и восхищаюсь", "Какой обалденный ребенок! Не могу ею налюбоваться! Талантище!" - написали фолловеры. -0-