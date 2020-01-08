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08 января 2020, 14:32

Дочь Игоря Николаева впечатлила сеть своими вокальными данными

Игорь Николаев. Фото из Instagram
Игорь Николаев. Фото из Instagram

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский певец Игорь Николаев поделился в Instagram новым видео с участием своей дочери и пользователи сети оказались в восторге от ее вокальных данных.

Артист разместил кадры со студии, где маленькая Вероника сидит за музыкальным инструментом и экспериментирует со звуком. Музыкант Игорь Николаев подписал пост: "Вероника "Не-Колаева" пытается сама строить интервалы!) Процесс захватывает!".

Пользователи сети оказались в восторге от вокальных данных девочки, которая уже успела завоевать народную любовь. В комментариях многие выразили восхищение маленькой певицей, в том числе Игорь Крутой. Пост собрал сотни комментариев и сотни тысяч просмотров. -0-

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