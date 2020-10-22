Дочь известного актера взволновала соцсети своей красотой

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девятнадцатилетняя дочь американского актера Джуда Лоу восхитила Instagram, когда поделилась снимками в облегающем платье.

Дочь актера Айрис запечатлели во время отдыха, где для выхода в свет она выбрала узкое длинное яркое платье, выгодно подчеркнувшее ее стройную фигуру. Помимо этого, наряду добавили пикантности вырезы на животе и под бюстом.

Завершила образ девятнадцатилетняя девушка коричневыми сандалиями. Впрочем, мало кто мог отвести взгляд от Айрис, поэтому пост быстро собрал десятки тысяч лайков и множество взволнованных комментариев. -0-