Дочь Кончаловского в коротком платье снялась для глянца

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. 19-летняя Мария, дочка Егора Кончаловского и Любови Толкалиной, снялась для модного глянца - ее фото поместили на обложку.

Она фотографировалась в красивом золотом платье, которое, надо сказать, очень короткое. Судя по ее комментариям к посту, девушка очень довольна этим опытом. Фанаты оценили кадры, а также похвалили ее стройную фигуру.-0-

19-летняя дочь Любови Толкалиной и Егора Кончаловского Мария дебютировала на обложке журнала в качестве модели.