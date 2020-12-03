Дочь Ларисы Долиной показала кадр с матерью, впечатливший Instagram

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дочь певицы Ларисы Долиной поделилась в Instagram новым кадром своей мамы, который восхитил многих.

Пользователи отметили красоту и молодость звезды. На фотографии певица запечатлена в гримерке перед одним из концертов. Лариса Долина примерила блестящее длинное платье, а больше всего внимания привлекло ее помолодевшее лицо и впечатляющая прическа.

Дочь знаменитости приурочила кадр ко Дню матери, а пользователи Instagram не смогли пройти мимо фото. В комментариях они оставили комплименты в адрес Ларисы Долиной, отметив, что она на этом снимке она "прямо девочка!". -0-