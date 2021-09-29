Дочь Ларисы Гузеевой прокомментировала состояние звездной мамы

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дочь знаменитой телеведущей Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова рассказал о состоянии своей мамы, которую недавно госпитализировали. Об этом она рассказал в своем Instagram.

Девушка подчеркнула, что уже "устала отвечать на вопросы о маме", однако уточнила состояние Ларисы Гузеевой, с которой "все в порядке".

Ранее стало известно, что Лариса Гузеева оказалась в больнице, где ей провели тест на коронавирус, показавший положительный результат. Знаменитость проходит лечение.

К слову, Гарик Харламов поддержал Ларису Гузееву у себя в Instagram, как и многие подписчики юмориста. -0-