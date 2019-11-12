Дочь Леры Кудрявцевой затмила звездную маму

Лера Кудрявцева. Фото ТАСС
12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная российская телеведущая Лера Кудрявцева поделилась в Instagram семейным фото и пользователи социальной сети не смогли сдержать восхищения.
Семью запечатлели во время выходного. Но больше всего внимания привлекла не звездная мама или папа, а малышка, которая умилила пользователей сети.
Маленькая Маша восхитила подписчиков Леры Кудрявцевой, чем они и поспешили поделиться под семейным фото. Пост собрал больше 260 тысяч лайков и тысячи восторженных комментариев. -0-