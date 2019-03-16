Дочь Майкла Джексона госпитализирована после попытки самоубийства

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дочь Майкла Джексона - Пэрис Джексон - госпитализирована в субботу после попытки самоубийства. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на интернет-портал
По словам его источников, сотрудники полиции и скорой помощи прибыли к дому Пэрис Джексон в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) рано утром. В настоящее время она находится в больнице, ее состояние оценивается как стабильное.-0-
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