Дочь Максима Галкина и Аллы Пугачевой "выпустила" смартфон

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Максим Галкин разместил на своей странице в Instagram забавное видео.
На записи можно увидеть, как дочь Лиза представляет своему папе собственный смартфон с несколькими оригинальными приложениями. Девочка нарисовала телефон и с энтузиазмом рассказывает, какие функции у него есть.
Максим Галкин подписал видеозапись: "Смартфон XS 12. Звездный эксклюзив. Товар штучный!"
Пользователи Instagram оценили "телефон" дочери Аллы Пугачевой и Максима Галкина и предположили, что с такими навыками, девочка легко может в будущем стать инженером. Кроме этого, презентация явно удалась - видео посмотрели почти 1,5 миллиона раз.
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3013 BYN
|2.292 BYN
|2.297 BYN
|USD
|2.0526 BYN
|2.047 BYN
|2.051 BYN
|RUB
|3.1497 BYN
|3.142 BYN
|3.153 BYN