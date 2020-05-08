Дочь Михаила Задорнова взволновала сеть пикантным снимком

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дочь известного юмориста Михаила Задорнова Елена находится на самоизоляции на Мальте. Все это время она продолжает волновать фолловеров в Instagram пикантными фото.

Недавно в сети появился новый ее снимок, который вызвал множество восторженных откликов. В кадре девушка полностью обнажена, а сама Елена спряталась за гитарой.

Юзеры Instagram тепло приняли фотографию, а также восхитились стихами собственного сочинения, которые Елена написала в подписи к посту. -0-