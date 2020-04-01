Дочь Милы Йовович восхитила сеть, прочитав собственную сказку на русском без акцента

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная актриса Мила Йовович поделилась в Instagram роликом, где ее 12-летняя дочь прочитала для многомиллионной армии поклонников сказку собственного сочинения на русском языке.

Актриса подписала милое видео на русском, но с несколькими небольшими недочетами: "Моя дочь каждый день полчаса читала и писала на русском языке в школе, и сегодня она решила написать русский на кириллице!" В заключении Мила Йовович предложила русскоговорящим пользователям сети "Наслаждаться!".

Подписчики тепло приняли новый пост и в комментариях отметили, что поражены уровнем языка дочери Эвы. Многие восхитились отсутствием акцента. Кто-то даже написал, что девушка говорит на русском как на родном. За сутки под видео пользователи оставили более 11 тысяч восторженных отзывов. -0-