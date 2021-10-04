Дочь Моники Беллуччи поразила модное сообщество, придя на показ в стильном образе

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитая актриса Моника Беллуччи представила в Instagram несколько кадров со своей дочерью и очаровала сеть.

Артистка показала в соцсети фотографии, которые сделали во время недавнего модного показа. Дочь Беллуччи Дева буквально поразила модное сообщество, ведь пришла на показа в стильном образе, который выгодно подчеркнул ее красоту. Причем, все заметили неподражаемое сходство со звездной мамой, что тоже стало предметом обсуждения.

Дочь Моники Беллуччи примерила утонченный темный наряд, оголивший ее плечи и подчеркнувший стройную фигуру. Разумеется, мало кто остался равнодушным, а вот снимки за непродолжительное время смогли собрать сотни тысяч лайков. -0-