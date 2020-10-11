Дочь Моники Белуччи появилась на обложке модного журнала и пленила сеть

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дочь супермодели Моники Белуччи появилась на обложке популярного журнала Elle и восхитила сеть. Кадр был опубликован в Instagram.

Шестнадцатилетняя Дева Кассель запечатлена в наряде популярного бренда. На ней шелковая рубашка в белый горошек и черный корсет. Впрочем, юзеры сети оказались в восторге не от образа девушки, а от ее природной красоты. Многие отметили, что прослеживается сходство с Моникой Белуччи.

Также девушка к себе в Instagram добавила еще один кадр из фотосессии и не оставила шанса пользователям социальной сети. Неудивительно, что снимки собрали множество восторженных отзывов. -0-