Дочь не поверила отцу, что он провел выходные с Сальмой Хайек, но тот показал доказательство

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель США часто рассказывал своей дочке, что однажды провел два дня вместе с Сальмой Хайек. Девушка вечно не верила и отнекивалась, но все изменилось в один момент.

Неожиданными доказательствами американка поделилась в Twitter . Дочка думала, что отец приукрашивает и фантазирует. Мужчину это достало и он показал девушке фотографии с Сальмой Хайек из своей молодости.

Фото Twitter

Выяснилось, что отец встретился с актрисой, чтобы провести выходные. Вместе с ними веселились еще несколько знакомых, в которых девушка опознала своих тетушек. По словам мужчины, между ним и Сальмой Хайек возникла искра. Они не стали скрывать свои чувства и гуляли держась за руки весь уик-энд. Интересно, но в то время Сальма была не так популярна, поэтому их отношения особо и не афишировались.

После публикации в Twitter пользователи просят больше подробностей и контекста. Кто-то называет мужчину легендой, а кто-то ждет, что твит заметит Сальма Хайек, ответит и прольет свет на эту историю. -0-