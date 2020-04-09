Дочь Пола Уокера поделилась совместными кадрами из архива с отцом

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дочь актера Пола Уокера редко делится со своими подписчиками архивными снимками и видео, но этот раз стал исключением. Кадры с отцом она разместила в Instagram.

В объектив камеры попал момент, когда Мидоу Уокер приехала на съемочную площадку к отцу и напугала его. "Ты меня до смерти напугала!" - говорит Пол Уокер на видео. Все это было сделано для того, чтобы поздравить его с днем рождения.

Под постом девушка написала, что никогда не рассчитывала поделиться личными трогательными кадрами с подписчиками, но, по ее мнению, это показалось правильным. Кроме того, девушка пожелала фоллверам беречь себя. Видео посмотрели более 1,2 миллиона раз, а в комментариях пользователи поддержали девушку.

Актер Пол Уокер погиб в автокатастрофе 30 ноября 2013 года.-0-