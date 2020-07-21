Дочь популярной актрисы затмила красотой звездную маму - фото

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитая актриса Кэтрин Зета-Джонс опубликовала у себя в Instagram снимок 17-летней дочери, которая впечатлила юзеров.

Актриса представила широкой публике свою дочь Кэрис Дуглас. Девушка позирует перед камерой в нежном шелковом платье, а на фоне у нее запечатлен прекрасный сад. Впрочем, не природа привлекла внимание фолловеров звезды. Пользователи отметили, что девушка выглядит великолепно и даже затмила своей красотой звездную маму.

Другие подчеркнули, что Кэрис является точной копией Кэтрин Зета-Джонс. Многие сначала решили, что на фото именно звезда кино. Пост быстро стал популярным. Он собрал свыше 135 тысяч лайков и множество восторженных комментариев. -0-